Укр

Даже ветерок не шелохнет. Будет ли держаться жара в Киеве дальше

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Погода в столице Украины Новость обновлена 13 июля 2025, 07:59
Погода в столице Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Меньше +29 градусов днем не ожидается

Погода в ближайшие дни в Киеве ожидается немного облачной, но жаркой. Температура будет держаться около +30 градусов.

Сила ветров в это время не превысит умеренных 7 м/с, как сообщили в Meteofor. Хотя в Sinoptik говорят, что ветры не разгуляются выше легких 3 м/с.

Понедельник, 14 июля:

  • Sinoptik обещает днем максимум до +30 градусов, а ночью – минимум 19 теплых градусов, преимущественно ясно с незначительной облачностью. Сила ветра не превысит тихих 1 м/с;
  • Meteofor также предполагает +30°C днем, а вечером температура зафиксируется около +19 градусов. Местами будут плавать тучи. Максимальная сила ветра будет не больше слабых 4 м/с.

Вторник, 15 июля:

  • Sinoptik прогнозирует максимум +29°C, минимум +21°C, опять же – частичная облачность. Ветры будут немного сильнее – легкими 3 м/с;
  • Meteofor уточняет:
  • Днем – до +30 градусов, ночью – 20 теплых градусов.
  • На небе будет немного облаков;
  • Ветер умеренный — до 6-7 м/с.
Погода в Киеве 14-15 июля 2025
Будет ли дождь в Киеве
Погода в Киеве 14-15 июля 2025
Как разогреется город

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара даст Киеву немного отдохнуть, но позже горожан будет ждать другая напасть.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве