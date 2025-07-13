Спека дасть Києву перепочити — але столицю чекає інша напасть (карта)

Після короткого перепочинку спека знову повернеться до столиці

Липень у 2025 році недовго запам’ятається українцям аномальною спекою — адже місцями повітря на сонці нагрівається аж до 60 градусів. У Києві температура теж тримається високою, через що місцеві пляжі просто забиті, але вже незабаром мешканці та гості столиці зможуть трохи перепочити від спеки.

Як прогнозують радари сайту The Weather Channel, вже наступного тижня Київ накриють дощі, які зіб'ють температуру.

Так, уже в ніч на п’ятницю, 18 липня, синоптики обіцяють грозу, після чого температура повітря впаде до 26 градусів. Така погода протримається ще кілька днів, і, здавалося б, зменшення спеки перед вихідними могло бути гарною новиною. Але разом з тим очікуються зливи та дощі , що може перешкодити відпочинку просто неба.

Гроза накриє Київ у ніч проти 18 липня, прогнозує Ventusky

А вже з вівторка, 22 липня, температура знову поповзе до позначки 30 градусів і вище.

Похолодання у Києві протримається лише кілька днів, вважають синоптики

Поки Київ насолоджуватиметься прохолодою, у південних областях навпаки стане ще спекотніше. Як повідомляв "Телеграф", місцями повітря може прогрітися до рекордних 43 градусів Цельсія.

Але аномальні погодні умови цього року не просто завдають незручностей та неприємних відчуттів — через спеку та недостатню кількість опадів страждає врожай в Україні, фермери б’ють на сполох.