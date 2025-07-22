Ганьба чи необхідність? Рада підтримала проєкт, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, що про нього відомо

Багато хто вже негативно висловився щодо ухвалення законопроєкту

Верховна Рада України 22 липня ухвалила законопроєкт №12414. Він може обмежити повноваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що "за" ухвалення законопроєкту проголосували 263 депутати.

Як повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, він разом з іншими народними обранцями блокував трибуну на знак незгоди з ухваленням законопроєкту.

Важливо відзначити, що законопроєкт має підписати президент України й лише після цього він набуде чинності.

Як проголосували депутати у Раді за законопроект №12414

Законопроєкт №12414 — що про нього відомо

Проєкт Закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" було зареєстровано у січні 2025 року. Ініціаторами проєкту були такі народні обранці:

Павлюк Максим;

Мідяник В’ячеслав;

Бакумов Олександр;

Мінько Сергій.

22 липня у пресслужбі НАБУ було опубліковано офіційну заяву про законопроєкт №12414. Там зазначили, що до проєкту внесли виправлення, які фактично знищують незалежність НАБУ та САП та фактично підпорядковують діяльність Генеральному прокурору.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що:

Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокуророві;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ та, у разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує суперечки про підслідність;

самостійно підписує підозри топчиновникам;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів – це вирішує лише Генпрокурор.

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, побудована з 2015 року, буде зруйнована", — пояснили в НАБУ.

Також в антикорупційному бюро закликали депутатів утриматися від голосування, яке може знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.

Що таке НАБУ?

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – державний правоохоронний орган, який розслідує корупційні злочини топчиновників. НАБУ створили у 2014 році для боротьби з корупцією на найвищому рівні.

Бюро розслідує справи, де сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень або які належать до посадових осіб. НАБУ має право проводити обшуки, затримання та передавати справи до суду.

Думки

Голова Комітету з антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна від фракції "Слуга народу" на своїй сторінці у Facebook закликала депутатів не голосувати за цей законопроєкт.

"У разі голосування за ці зміни антикорупційну інфоструктуру України буде фактично знищено. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними", — написала вона.

Анастасія Радина прокоментувала законопроект №12414

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі негативно висловився про ухвалення законопроєкту.

"Ганьба! За 263! Тільки 14 проти. Я голосував проти", — зазначив він.

Олексій Гончаренко висловив думку щодо законопроекту №12414

Український інфлюєнсер, блогер, автор інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков також виступив проти цього законопроєкту.

Ігор Лаченков прокоментував законопроект №12414

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що зареєстрував блокуючу постанову щодо законопроєкту 12414.

"Згідно з Регламентом, зараз спікер не має права підписати ці зміни. Але я переконаний, що постараються це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план все зробити, поки не прилетіло від міжнародних партнерів", — зазначив він.

Ярослав Железняк зареєстрував блокуючу постанову щодо законопроекту 12414

У Європейському Союзі висловили стурбованість через ситуацію з антикорупційними інститутами НАБУ та САП після десятків обшуків у їхніх співробітників. Представник Єврокомісії Гійом Мерсьє відзначив наступне:

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України та мають діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості".

Що передувало

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора провели близько 70 обшуків у детективів НАБУ. Було заявлено про викриття схеми російського впливу та оголошено підозри двом посадовим особам бюро у державній зраді.

У пресслужбі НАБУ підтвердили факт обшуків у їхніх детективів. При цьому у відомстві зазначають, що оперативні дії проводяться нібито без відповідних ухвал суду.

Також варто додати, що 22 липня НАБУ відкрило матеріали справи за підозрою посадової особи Служби безпеки України та ще двох осіб, які вимагали 300 тисяч доларів хабаря.