Зеленський зробив обіцянку про САП та НАБУ: канікули для нардепів відкладаються

Рада може зібратися на екстрене засідання наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий внести до Верховної Ради законопроєкт, який збереже незалежність антикорупційних органів. Це сталося після того, як він підписав закон, яким САП та НАБУ стають залежними від офісу генпрокурора.

Про це він розповів у відеозверненні від 23 липня. За його словами, він провів зустріч із керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та ОГП, після чого вони погодилися розробити спільний план дій.

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях? Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", — сказав він.

Зеленський зазначив, що запропонує парламенту законопроєкт, який виключить російський вплив чи втручання у роботу правоохоронних органів, але також забезпечить їхню незалежність.

Варто зазначити, що Верховна Рада має бути на канікулах до 20 серпня. Однак нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив, що законодавців збирають на екстрене засідання, яке відбудеться наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414. У правозахисників виникали побоювання про те, що цей документ може обмежити повноваження незалежних антикорупційних органів – Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Увечері того ж дня документ підписав Зеленський.