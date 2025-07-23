"Жодних компромісів": у Єврокомісії розповіли, як відреагувала Урсула фон дер Ляєн на закон про НАБУ та САП

Жодних компромісів бути не може, каже речник Європейської комісії

Законопроєкт №12414, що позбавляє НАБУ і САП незалежності викликав занепокоєння у Європейському Союзі. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє каже, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією — це фундаментальні цінності ЄС.

Про це він сказав кореспондентці "Телеграфу". Речник Єврокомісії заявив, що даний законопроєкт несе ризик серйозного послаблення повноважень і компетенцій антикорупційних інституцій країни.

"Ми вкрай занепокоєні ухваленням змін до Кримінального кодексу в Україні. Вони несуть ризик серйозного послаблення повноважень і компетенцій антикорупційних інституцій країни. Як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), так і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) широко визнаються наріжними каменями верховенства права в Україні", — сказав речник Європейської комісії.

Він додав, що ці установи мають ключове значення для реформаторського порядку України і повинні працювати незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.

Гійом Мерсьє також заявив, що президентка Європейської комісії перебувала в контакті з Президентом Зеленським щодо останніх подій. Урсула фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість щодо наслідків цих змін і звернулася до українського уряду за роз’ясненнями.

"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — це фундаментальні цінності Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повною мірою дотримуватися цих стандартів. Жодних компромісів тут бути не може", — підсумував Гійом Мерсьє.

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