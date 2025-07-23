"Жодних компромісів": у Єврокомісії розповіли, як відреагувала Урсула фон дер Ляєн на закон про НАБУ та САП
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Жодних компромісів бути не може, каже речник Європейської комісії
Законопроєкт №12414, що позбавляє НАБУ і САП незалежності викликав занепокоєння у Європейському Союзі. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє каже, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією — це фундаментальні цінності ЄС.
Про це він сказав кореспондентці "Телеграфу". Речник Єврокомісії заявив, що даний законопроєкт несе ризик серйозного послаблення повноважень і компетенцій антикорупційних інституцій країни.
"Ми вкрай занепокоєні ухваленням змін до Кримінального кодексу в Україні. Вони несуть ризик серйозного послаблення повноважень і компетенцій антикорупційних інституцій країни. Як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), так і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) широко визнаються наріжними каменями верховенства права в Україні", — сказав речник Європейської комісії.
Він додав, що ці установи мають ключове значення для реформаторського порядку України і повинні працювати незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.
Гійом Мерсьє також заявив, що президентка Європейської комісії перебувала в контакті з Президентом Зеленським щодо останніх подій. Урсула фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість щодо наслідків цих змін і звернулася до українського уряду за роз’ясненнями.
"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — це фундаментальні цінності Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повною мірою дотримуватися цих стандартів. Жодних компромісів тут бути не може", — підсумував Гійом Мерсьє.
Що передувало
- 21 липня СБУ, ДБР і ОГП провели обшуки приблизно у 70 співробітників НАБУ та САП, деяких звинуватили у держзраді та зв’язках із рф. Один співробітник заарештований за шпигунство.
- 22 липня парламент у швидкому режимі ухвалив законопроєкт № 12414, що фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх Генпрокурору.
- Ввечері цього ж дня люди у містах Україні вийшли на протести з плакатами та скандували проти цього закону.
- Закон підписав Володимир Зеленський. У своєму нічному зверненні він пояснив історію з законом про НАБУ та САП. Деталі читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.