В Киеве второй день протестов против закона о НАБУ и САП: люди заполонили Банковую (эксклюзивные фото)

В основном, протестует молодежь

В Украине продолжаются протесты против принятия закона №12414, который ослабляет полномочия НАБУ и САП. К вечеру 23 июля, демонстрации прошли в большинстве крупных городов.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, демонстранты в Киеве собрались у здания театра имени Ивана Франко (возле Банковой). Согласно данным блогера Игоря Лаченкова, людей в столице много и они продолжают собираться.

На снимках с места протестов можно заметить, что в основном вышли молодые люди. Многие из них держали в руках таблички с нелестными высказываниями в сторону закона 12414.

Людей пришло много

Судя по содержанию надписей на плакатах, демонстранты проводят параллели с событиями 2014 года и опасаются того, что документ нивелирует годы прогресса в борьбе с коррупцией в Украине. Кроме того, на некоторых плакатах видно, что люди недовольны концентрированием власти в руках Офиса президента и тем, что в Верховной Раде остаются пророссийские политики.

Нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил, что на митинге также есть полицейские, однако их совсем мало и они не вмешиваются в ход демонстрации.

В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП В Киеве протестовали против ограничения НАБУ и САП

На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей На демонстрации пришло много людей

Стоит отметить, что аналогичные демонстрации прошли также и во многих других городах, вроде Одессы, Тернополя и Львова.

Как сообщалось ранее, Рада 22 июля приняла законопроект №12414. У правозащитников возникали опасения о том, что этот документ может ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – САП и НАБУ.

Вечером того же люди вышли на улицы в знак протеста, а уже 23 июля президент пообещал, что будет принят новый закон, который обеспечит независимость функционирования антикоррупционных органов.