В Киеве второй день протестов против закона о НАБУ и САП: люди заполонили Банковую (эксклюзивные фото)
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В основном, протестует молодежь
В Украине продолжаются протесты против принятия закона №12414, который ослабляет полномочия НАБУ и САП. К вечеру 23 июля, демонстрации прошли в большинстве крупных городов.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, демонстранты в Киеве собрались у здания театра имени Ивана Франко (возле Банковой). Согласно данным блогера Игоря Лаченкова, людей в столице много и они продолжают собираться.
На снимках с места протестов можно заметить, что в основном вышли молодые люди. Многие из них держали в руках таблички с нелестными высказываниями в сторону закона 12414.
Судя по содержанию надписей на плакатах, демонстранты проводят параллели с событиями 2014 года и опасаются того, что документ нивелирует годы прогресса в борьбе с коррупцией в Украине. Кроме того, на некоторых плакатах видно, что люди недовольны концентрированием власти в руках Офиса президента и тем, что в Верховной Раде остаются пророссийские политики.
Нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил, что на митинге также есть полицейские, однако их совсем мало и они не вмешиваются в ход демонстрации.
Стоит отметить, что аналогичные демонстрации прошли также и во многих других городах, вроде Одессы, Тернополя и Львова.
Как сообщалось ранее, Рада 22 июля приняла законопроект №12414. У правозащитников возникали опасения о том, что этот документ может ограничить полномочия независимых антикоррупционных органов – САП и НАБУ.
Вечером того же люди вышли на улицы в знак протеста, а уже 23 июля президент пообещал, что будет принят новый закон, который обеспечит независимость функционирования антикоррупционных органов.