В одному з районів Києва працює СБУ. Обмежать рух, перевірятимуть документи та не лише

Людей просять мати при собі документи

Деснянський район Києва у вівторок, 29 липня, буде місцем проведення планових безпекових заходів Служби безпеки, Сил оборони та Нацполіції. Можлива перевірка документів та автомобілів, обмеження руху.

"Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей", — повідомили на Facebook-сторінці ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

оглядатимуть території та окремі будівлі/приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюватимуть перевірку громадян;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

У СБУ додали, що можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району. У громадян можуть перевіряти документи, оглядати автівки. Людей просять мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розбирався, чому Київ тоне після кожної зливи. В чому полягає суть цієї проблеми та чи є варіанти її вирішення.