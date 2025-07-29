В одном из районов Киева работает СБУ. Ограничат движение, будут проверять документы и не только

Людей просят иметь при себе документы

Деснянский район Киева во вторник, 29 июля, будет местом проведения плановых мероприятий безопасности Службы безопасности, Сил обороны и Нацполиции. Возможна проверка документов и автомобилей, ограничение движения.

"Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей", — сообщили на Facebook-странице ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Во время мероприятий безопасности правоохранители:

будут осматривать территории и отдельные здания/помещения (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

будут осуществлять проверку граждан;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

В СБУ добавили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района. У граждан могут проверять документы, осматривать автомобили. Людей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — говорится в сообщении.

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