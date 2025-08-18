У Києві майорять анархістські прапори: на Майдані прощаються із загиблим на війні художником

Військовому було лише 39 років

У Києві відбулося прощання з відомим українським художником Давидом Чичканом, який загинув під час боїв у Запорізькій області. На Майдані зібралося багато людей, щоб віддати шану воїну.

Кореспондент "Телеграфа" побував на церемонії та показав, як проходило прощання з Чичканом. Багато людей прийшли з анархістськими прапорами

У Києві відбулося прощання з Давидом Чичканом. Фото: "Телеграф"

Попрощатися з художником та військовим прийшли його рідні, близькі, друзі, колеги та побратими.

Що відомо про загиблого художника

Чичкан народився в сім’ї художників Іллі Чичкана та Тетяни Ільяхової у 1986 році. Він не мав профільної художньої освіти, але все одно пов’язав своє життя із мистецтвом. Свою художню практику він розпочав у 2000-х роках, був частиною творчого угрупування "А.Є.".

Давид Чичкан. Фото: Facebook

Він вважав себе частиною анархістського руху, зокрема анархо-синдикалістом. Свої погляди він демонстрував через власні роботи, які часто торкалися соціально-політичної тематики. На жаль, через активістів, які не згодні з точкою зору художника, виставки Чичкана нерідко зривалися. Наприклад, 7 лютого 2017 року його виставка "Втрачена можливість" була розгромлена невідомими, а у 2022 році така ж доля спіткала виставку "Стрічки та трикутники".

Художник сам говорив, що хотів своїми роботами "наголосити на відмінності армії вільних людей з різними поглядами від знеособленої маси окупантів".

