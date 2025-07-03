У Києві попрощались з загиблим пілотом F16 та Героєм України (репортаж)

У пілота залишився 4-річний син

У четвер, 3 липня, у Києві відбулась церемонія прощання з загиблим пілотом F16 Максимом Устименком. Провести героя в останню путь прийшли родичі, друзі та побратими.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також відвідав подію. Зазначається, що процесію супроводжувала почесна варта.

На фото видно, що на прощання прийшло багато людей. Вони принесли червоні троянди, соняшники. Майже у кожного під час церемонії навертались сльози на очі. Після відспівування в церкві відбулася хода до майдану Незалежності.

Максим Устименко

Прощання з Максимом Устименком

У Києві прощаються з Максимом Устименком

"Сьогодні ми віддаємо останню шану полковнику Повітряних сил ЗСУ. Йому назавжди залишиться 32. Це чудовий вік, щоб жити любити, творити добро. Він залишив цей світ непереможним, нашим героєм", — сказав розпорядник від почесної варти.

Люди прийшли попрощатись з Максимом Устименком

Труна з Максимом Устименком

Церемонія прощання з Максимом Устименком

Дівчина кладе квіти на труну загиблого пілота

Присутні не стримували сльози під час прощання з Максимом Устименком

Нагадаємо, що Максим Устименко героїчно загинув під час виконання бойового завдання на літаку F-16. Він застосував весь комплекс бортового озброєння та збив сім повітряних цілей під час масованої атаки Росії. Однак, отримавши пошкодження, літак почав втрачати висоту. Пілот відвів винищувач від населеного пункту, але сам не встиг евакуюватись.

В Устименка був загальний наліт у 700 годин, понад 100 вражених цілей. Більшу частину життя він прослужив у 40 бригаді. Має медаль участь в АТО, орден Богдана Хмельницького, нагородну зброю та інші відомчі нагороди. Як відомо, у Максима Устименка лишився 4-річний син.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно український винищувач F-16 розбився під час відбиття повітряної атаки Росії. Пілот успішно катапультувався.