"Був людиною великого серця": українці попрощались з загиблим у бою "азовцем" (репортаж)

Пішов служити ще у 2019 у морську піхоту

На Полтавщині 14 липня попрощались з загиблим військовим Ваалем Володимиром, позивний "Хатин". Він героїчно загинув, захищаючи Україну.

На церемонії прощання побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що "Хатин" загинув 6 липня 2025 року.

"Загинув, захищаючи Україну, та житиме в нашій памʼяті вічно. Володимир родом із міста Маріуполь — міста сили, боротьби й нескореності. Він був не просто захисником — він був людиною великого серця, щирої усмішки і незламного духу. Веселий, дотепний, завжди з гумором — він умів розсмішити навіть тоді, коли було зовсім не до сміху. Життя його було наповнене силою — не тільки в характері, а й буквально: він серйозно займався важкою атлетикою і мав у цьому напрямку реальні досягнення", — кажуть рідні військового.

Вааль Володимир загинув

Дівчина плаче біля труни військового

Прощання з героєм

Відомо, що Володимир Вааль почав службу у 2019 році з морської піхоти. Там він одразу проявив себе як боєць, на якого можна покластися. Згодом став частиною 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, яка стала для нього другою сімʼєю. "Хатин" разом із побратимами гідно приймав бій — міцно, гордо, як справжні воїни.

Але 6 липня 2025 року Вааль героїчно загинув. У нього залишився пʼятирічний син — Міша.

На прощання прийшли рідні і побратими

Дівчина плаче під час прощання з "Хатином"

Військовий біля труни загиблого

Військові несуть труну Вааля

Люди прийшли на прощання

"Він знатиме, ким був його тато. Він знатиме, що тато був героєм не лише для України, а й для всіх, хто мав честь знати його особисто", — кажуть рідні.

Прощання з військовим відбулось 14 липня у Кременчуці у міському Палаці культури та Свято-Миколаївському соборі. Поховали героя на Свіштовському кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Києві попрощались з загиблим пілотом F16 та Героєм України Максимом Устименком.