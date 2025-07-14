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"Був людиною великого серця": українці попрощались з загиблим у бою "азовцем" (репортаж)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Прощання з загиблим військовим Ваалем Володимиром Новина оновлена 14 липня 2025, 16:25
Прощання з загиблим військовим Ваалем Володимиром. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Пішов служити ще у 2019 у морську піхоту

На Полтавщині 14 липня попрощались з загиблим військовим Ваалем Володимиром, позивний "Хатин". Він героїчно загинув, захищаючи Україну.

На церемонії прощання побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що "Хатин" загинув 6 липня 2025 року.

"Загинув, захищаючи Україну, та житиме в нашій памʼяті вічно. Володимир родом із міста Маріуполь — міста сили, боротьби й нескореності. Він був не просто захисником — він був людиною великого серця, щирої усмішки і незламного духу. Веселий, дотепний, завжди з гумором — він умів розсмішити навіть тоді, коли було зовсім не до сміху. Життя його було наповнене силою — не тільки в характері, а й буквально: він серйозно займався важкою атлетикою і мав у цьому напрямку реальні досягнення", — кажуть рідні військового.

Вааль Володимир загинув
Вааль Володимир загинув
Вааль Володимир загинув
Дівчина плаче біля труни військового
Вааль Володимир загинув
Прощання з героєм

Відомо, що Володимир Вааль почав службу у 2019 році з морської піхоти. Там він одразу проявив себе як боєць, на якого можна покластися. Згодом став частиною 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, яка стала для нього другою сімʼєю. "Хатин" разом із побратимами гідно приймав бій — міцно, гордо, як справжні воїни.

Але 6 липня 2025 року Вааль героїчно загинув. У нього залишився пʼятирічний син — Міша.

Вааль Володимир загинув
На прощання прийшли рідні і побратими
Вааль Володимир загинув
Дівчина плаче під час прощання з "Хатином"
Вааль Володимир загинув
Військовий біля труни загиблого
Вааль Володимир загинув
Військові несуть труну Вааля
Вааль Володимир загинув
Люди прийшли на прощання

"Він знатиме, ким був його тато. Він знатиме, що тато був героєм не лише для України, а й для всіх, хто мав честь знати його особисто", — кажуть рідні.

Прощання з військовим відбулось 14 липня у Кременчуці у міському Палаці культури та Свято-Миколаївському соборі. Поховали героя на Свіштовському кладовищі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Києві попрощались з загиблим пілотом F16 та Героєм України Максимом Устименком.

Теги:
#Прощання #Герой #Війна з РФ #Ян Доброносов