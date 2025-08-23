Огляд підозрілої сумки перетворився на квест: поліцейські насмішили киян (відео)

Не варто підходити до небезпечних предметів на вулиці

В Києві поліцейським було повідомлено про підозрілу сумку, яку хтось залишив посеред тротуару. З огляду на те що всередині можуть бути вибухонебезпечні предмети, правоохоронці прийшли на перевірку в захисті.

Чим і розсмішили перехожих. Відео перевірки опублікували в місцевому Telegram-каналі.

На кадрах видно, як поліцейські обережно підходять до сумки та проводять перевірку обережно, не використовуючи при цьому рук, оскільки зміст сумки був невідомий.

"А місце огородити вони не хотіли? Люди ходять туди-сюди", – пишуть в коментарях до допису.

Варто зауважити, що у Міністерстві внутрішніх справ України закликають громадян бути особливо уважними у громадських місцях та знати алгоритм дій у разі виявлення залишених без нагляду предметів.

За даними правоохоронців, у період війни залишені сумки, пакунки чи інші предмети можуть нести реальну загрозу, зокрема вибухівку.

У разі виявлення підозрілої сумки, рюкзака або пакунка, громадянам радять насамперед не наближатися до предмета та не чіпати його. Слід негайно відійти на безпечну відстань, бажано не менше 100 метрів.

Після цього необхідно зателефонувати до поліції за номером 102 та повідомити про знахідку. Варто вказати точне місце, зовнішній вигляд предмета, а також орієнтовний час, коли він був помічений.

