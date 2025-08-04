Вбив священник? Депутат розповів про жахливу подію з військовим у монастирі УПЦ МП в Старокостянтинові

Поліція озвучила "Телеграфу" результати експертизи, але запитань не меншає.

У Старокостянтинові, який і так страждає від постійних ударів Росії, розгорається кримінальний скандал. Депутат місцевої міської ради опублікував постзвинувачення щодо намісника Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря архімандрита Іоасафа (Горкавчука). Йдеться про вбивство. Однак поліція має іншу версію.

Сергій Жмурко, обраний депутатом міськради від партії "Команда Симчишина", опублікував в соцмережі Фейсбук допис, в якому йдеться, що в неділю, 3 серпня в Старокостянтинові у монастирі УПЦ МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Без вказання джерела, він подає нібито-то інсайдерську інформацію, що "він був побитий настоятелем монастиря сумнозвісним Іоасафом Горкавчуком під час спільного вживання алкоголю".

Допис депутата Сергія Жмурка із звинуваченням Іоасафа (Горкавчука)

Він також заявив, що священник не цурається мирських задоволень, ба більше — у його монастирі монахів заскочували на вживання. Сергій Жмурко публічно звернувся до начальника ГУНП в Хмельницькій області Руслана Герасимчука з цього приводу.

Іоасаф Горкавчук

"Телеграф" також звернувся до поліції щодо можливого вбивства. Однак там інформацію депутата спростували. Тіло дійсно було виявлено на території монастиря, однак причина смерті не та, про яку йдеться в дописі депутата. На­чаль­ни­ця сек­то­ру ко­му­ні­ка­ції ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті Ін­на Гле­га розповіла, що судмедекспертиза встановила причину смерті не побиття, а раптове запалення підшлункової залози.

Причина смерті не пов'язана з тілесними ушкодженнями.Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті став гострий панкреатит

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Української православної церкви, яка історично була частиною Російської православної церкви, в Україні багато питань. Наразі УПЦ відмежовується від РФ, але наразі безуспішно. Зокрема в митрополита Онуфрія був знайдений російський паспорт.