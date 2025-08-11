Поліція заходить додому до ухилянтів? Що таке операція "Опікун" насправді (фото)

Було проведено понад 60 обшуків

Поліція провела масштабну операцію "Опікун" та повідомила понад 30 особам про підозру в ухиленні від мобілізації. Під час слідство було здійснено понад 60 обшуків та виявлено різні схеми ухилення.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України. Зазначається, що серед фігурантів не тільки цивільні, а й військовослужбовці.

За даними слідства, поліція, ДБР та працівники внутрішньої безпеки ЗСУ провели третій етап операції "Опікун". Вони виявили осіб, які ухиляються від мобілізації та служби в армії. Йдеться щонайменше про 30 чоловіків, яким вже оголосили підозру.

"Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення", — додають в поліції.

Операція "Опікун"

Відомо, що один з військових подав до військової частини документи про нібито необхідність догляду за хворими родичами. У документах було вказано, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Однак з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до лікарні і немає інвалідності.

Ще один чоловік надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Але виявилось, що лікарі просто рекомендували йому короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів. Також під час слідства з'ясувалось, що ще один військовий покалічив сам себе, намагаючись уникнути мобілізації.

Підозру отримали 30 чоловіків

Поліція і ДБР провели обшуки

В ході операції "Опікун" поліція виявила чимало фактів використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів. Наразі майже 30 осіб отримали підозри.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації),

ст. 358 (підроблення документів та їх використання),

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

