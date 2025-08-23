Осмотр подозрительной сумки превратился в квест: полицейские насмешили киевлян (видео)

Не стоит подходить к опасным предметам на улице

В Киеве полицейским было сообщено о подозрительной сумке, которую кто-то оставил посреди тротуара. Учитывая, что внутри могут быть взрывоопасные предметы, правоохранители пришли на проверку в защите.

Чем и рассмешили прохожих. Видео проверки была опубликована в местном Telegram-канале.

На кадрах видно, как полицейские осторожно подходят к сумке и проводят проверку осторожно, не используя при этом руки, поскольку содержание сумки было неизвестно.

"А место огородить они не хотели? Люди ходят туда-сюда", – пишут в комментариях к сообщению.

Следует отметить, что в Министерстве внутренних дел Украины призывают граждан быть особенно внимательными в общественных местах и знать алгоритм действий в случае обнаружения оставленных без присмотра предметов.

По данным правоохранителей, в период войны оставленные сумки, свертки или другие предметы могут нести реальную угрозу, в том числе взрывчатку.

В случае обнаружения подозрительной сумки, рюкзака или свертка, гражданам советуют прежде всего не приближаться к предмету и не трогать его. Следует немедленно отойти на безопасное расстояние, желательно не менее 100 метров.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить о находке. Следует указать точное место, внешний вид предмета, а также ориентировочное время, когда он был замечен.

