Співають російських пісень. До Почаївської лаври йдуть тисячі паломників УПЦ МП (відео)

Тисячі паломників УПЦ МП йдуть великою ходою до Почаївської лаври

Понад чотири з половиною тисячі людей уже четверту добу йдуть пішки з Хмельниччини до Почаївської лаври, що на Тернопільщині. Під час свого руху до святині прочани співають релігійні пісні російською мовою.

Хода, як і щороку, розпочалася 19 серпня із села Довжок біля Кам'янця-Подільського. Відео ходи миттєво розлетілися соцмережами.

Маршрут паломників традиційно веде до Почаєва, куди вони мають прибути 25 серпня. Цьогоріч кількість учасників значно менша порівняно з довоєнним періодом. У мирний час хода налічувала від 27 до 40 тисяч людей.

На Тернопільщину паломники можуть прибути в неділю, 24 серпня. По дорозі до них приєднуються нові люди, тож остаточна кількість може збільшитися.

Минулими роками на Хмельниччині та Тернопільщині місцеві жителі не пропускали колону через деякі села та міста. Через це прочани змушені були йти полями, оминаючи населені пункти.

Як видно на відео, під час "привалів" прочани відпочивають на кариматах. Свої відео вони також озвучують релігійними піснями російською мовою. Видно, що серед прочан більшість — жінки, проте є і молоді хлопці та чоловіки, багато маленьких дітей, є серед них такі, що ще в колясках.

Під час воєнного стану такі масові зібрання є забороненими, тож у 2023 році ходу навіть забороняли офіційно, але це не зупинило паломників.

Не зупиняє паломників і негода — 22 серпня на заході України майже весь день лив дощ.

Організатори не подавали документів у Тернопільську ОВА та не отримували офіційного дозволу Ради оборони області. Попри це поліція готується забезпечувати громадський порядок. Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Правоохоронці не можуть арештувати чи оштрафувати прочан, бо можуть діяти проти паломників лише якщо їхні дії порушують закон. Зокрема, якщо вони вчиняють злочин, порушують громадський порядок або створюють загрозу безпеці інших людей.

