"Лабубу" та "Балерина Капучино" прийшли на День знань до київських ліцеїв: що вони там робили

Дітлахи дуже зраділи появі таких незвичних гостей

Новий навчальний рік почався для школярів 1 вересня. Українські діти відвідали урочисті лінійки. У когось вони проходили традиційно, а ось інші школи запалювали по-особливому.

На святкування в українські ліцеї завітали трендові персонажі з Тік Ток. Відповідні відео поширюють у соціальних мережах.

На фото видно, як на подвір'ї однієї з київських шкіл відбувається незвичайна лінійка. Серед натовпу дітей та батьків у білих святкових сорочках помітити величезну білу м'яку іграшку — це популярний персонаж "Лабубу". Діти дуже зраділи, коли побачили його біля школи.

Також була і дівчина у яскраво-рожевому костюмі — це "Балерина Капучино". Емоції школярів говорять самі за себе — усмішки, здивовані обличчя та щирий захват від незвичайних гостей зробили цей День знань по-справжньому незабутнім.

Хто такі Лабубу та Балерина Капучино

"Лабубу" — це милий білий персонаж у вигляді м'якої іграшки, який став справжньою інтернет-сенсацією. Цей персонаж швидко завоював серця дітей та підлітків завдяки своєму милому вигляду та присутності в популярних відео та мемах у соціальних мережах. Лабубу часто з'являється в TikTok та Instagram, де набирає мільйони переглядів.

"Балерина Капучино" — цей образ поєднання тендітної балерини у рожевій пачці та чашки капучино замість голови. Її великі очі, нюдовий макіяж і виразне обличчя зробили її фавориткою серед глядачів. Згідно з вигаданим лором, вона була у стосунках із "Капучино Ассасіно", але зрадила його з Тралалеро Тралала. Так зʼявилась ціла мем-драма.

