Киев утром атакуют "шахедами": где слышны взрывы (обновляется)

Враг продолжает терроризировать Украину

Россия ударила по Киеву ударными беспилотниками с утра 2 сентября. Работает ПВО.

10:00 БпЛА над центром столицы, – Кличко.

Обновлено 9:54. Мониторинги предупреждают об опасности для Жулян. В Киевской области есть опасность удара дронами для:

Об обстреле сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что Силы противовоздушной обороны работают на левом берегу столицы.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что атакой на Киев 2 сентября утром Россия не преследует никаких военных целей. Враг атакует столицу в рабочее время, когда на улицах много людей.

По состоянию на 9:45 воздушная тревога объявлена в Киеве и области. Мониторинговые каналы прогнозируют, что она будет продолжительной. Воздушные Силы Украины в 9.41 предупредили о движении вражеских беспилотников на Киев, Васильков, Боровую. Также существует опасность для Белой Церкви.

Карта тревог по состоянию на 9:45

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 2 сентября Россия атаковала дронами город Белая Церковь Киевской области. Погиб мужчина, из-за вражеских дронов произошло разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. На другой локации загорелись три здания и частные гаражи. Все пожары уже ликвидированы.