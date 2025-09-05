Літо досі не відступає: чи протримається тепло у Києві на вихідних
-
-
Літня температура ще затримається у столиці
Упродовж цих вихідних погода у Києві обіцяє бути сприятливою — без сюрпризів у вигляді опадів чи похолодання.
За даними синоптичних ресурсів Meteofor та Погода.Мета, у суботу-неділю, 6-7 вересня, очікується переважно ясна погода. Температура тим часом не опуститься нижче 24 теплих градусів.
Ці вихідні, 6-7 вересня, як прогнозують у Meteofor, будуть більш-менш ясними. Лише вдень на небі плаватимуть хмари. Повітря у денний час має прогрітись до +24…25 градусів, а вночі — охолонути до +13…14 градусів. Водночас сила вітрів не перевищить помірних 6-7 м/с.
У Погода.Мета дали майже такий самий прогноз — протягом вихідних передбачається безхмарне небо. Денні показники на термометрах мають сягнути +24…26 градусів, а нічні — зафіксуватись біля +16 градусів.
За словами синоптиків, вітри цими днями не розгуляються вище слабких 3 м/с.
