Рус

Спека відступить: яким областям України пощастить із погодою на перші вихідні вересня (мапа)

Автор
Алла Набок
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На українців чекає комфортний початок вересня
На українців чекає комфортний початок вересня. Фото Unsplash/колаж "Телеграфу"

Спека нарешті спаде

Перші вересневі вихідні в Україні обіцяють відносно комфортну погоду, без аномальної спеки, яка ще пам'ятається з останніх літніх днів. Більшість областей країни зустрічатимуть суботу й неділю з помірними температурами, що стане ідеальною нагодою для прогулянок та пікніку.

"Телеграф" склав прогноз на 6-7 вересня, згідно з даними Ventusky.

6 вересня

У суботу по всій Україні не очікується надмірної спеки. Лише на півдні, зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині, а також у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до 27-29°C. Західні області — Волинь, Тернопільщина, Львівщина та Чернівеччина — також відчують теплу погоду, з максимальною температурою близько 29°C, а на Закарпатті очікується ще трішки спекотніше — до 30°C.

Решта регіонів, включно з центральною та північною Україною, перебуватимуть у межах 20-23°C.

Погода в Україні 6 вересня, карта
Погода 6 вересня

7 вересня

У неділю спостерігатиметься загальне зниження температури навіть у тих регіонах, де 6 вересня ще трималася спека. На півдні країни, у Запорізькій області та на частині Кримського півострова, температура підніматиметься максимум до 28°C, а на Чернівеччині повітря прогріється до 27°C. Закарпаття, особливо прикордонні райони з Угорщиною, також залишиться теплим — до 28°C. В інших частинах цього регіон та в більшості центральних, північних та східних областей очікуються більш прохолодні показники — 18-23°C.

Погода в Україні 7 вересня, карта
Погода 7 вересня

Отже, вихідні обіцяють бути досить сприятливими для тих, хто планує активний відпочинок на природі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня погода в Україні більше нагадувала кінець літа, ніж початок осені. Проте незабаром очікується зміна: дощі та зниження температури.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз погоди