Спека відступить: яким областям України пощастить із погодою на перші вихідні вересня (мапа)

Спека нарешті спаде

Перші вересневі вихідні в Україні обіцяють відносно комфортну погоду, без аномальної спеки, яка ще пам'ятається з останніх літніх днів. Більшість областей країни зустрічатимуть суботу й неділю з помірними температурами, що стане ідеальною нагодою для прогулянок та пікніку.

"Телеграф" склав прогноз на 6-7 вересня, згідно з даними Ventusky.

6 вересня

У суботу по всій Україні не очікується надмірної спеки. Лише на півдні, зокрема на Запоріжжі, Миколаївщині та Одещині, а також у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до 27-29°C. Західні області — Волинь, Тернопільщина, Львівщина та Чернівеччина — також відчують теплу погоду, з максимальною температурою близько 29°C, а на Закарпатті очікується ще трішки спекотніше — до 30°C.

Решта регіонів, включно з центральною та північною Україною, перебуватимуть у межах 20-23°C.

Погода 6 вересня

7 вересня

У неділю спостерігатиметься загальне зниження температури навіть у тих регіонах, де 6 вересня ще трималася спека. На півдні країни, у Запорізькій області та на частині Кримського півострова, температура підніматиметься максимум до 28°C, а на Чернівеччині повітря прогріється до 27°C. Закарпаття, особливо прикордонні райони з Угорщиною, також залишиться теплим — до 28°C. В інших частинах цього регіон та в більшості центральних, північних та східних областей очікуються більш прохолодні показники — 18-23°C.

Погода 7 вересня

Отже, вихідні обіцяють бути досить сприятливими для тих, хто планує активний відпочинок на природі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку вересня погода в Україні більше нагадувала кінець літа, ніж початок осені. Проте незабаром очікується зміна: дощі та зниження температури.