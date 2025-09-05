Лето до сих пор не отступает: продержится ли тепло в Киеве на выходных

Летняя температура еще задержится в столице

В эти выходные погода в Киеве обещает быть благоприятной — без сюрпризов в виде осадков или похолодания.

По данным синоптических ресурсов Meteofor и Погода. Мета, в субботу-воскресенье, 6-7 сентября, ожидается преимущественно ясная погода. Температура в это время не опустится ниже 24 теплых градусов.

Эти выходные, 6-7 сентября, как прогнозируют в Meteofor, будут более или менее ясными. Лишь днем на небе будут плавать облака. Воздух в дневное время должен прогреться до +24…25 градусов, а ночью — остыть до +13…14 градусов. В то же время сила ветров не превысит умеренных 6-7 м/с.

Какая будет погода на этих выходных

В Погода.Мета дали почти такой же прогноз — в течение выходных предполагается безоблачное небо. Дневные показатели на термометрах должны достичь +24…26 градусов, а ночные — зафиксироваться около +16 градусов.

По словам синоптиков, ветры в эти дни не разгуляются выше слабых 3 м/с.

Дождей не ожидается

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям нашей страны повезет с погодой на первые выходные сентября. Синоптики прогнозируют понижение аномальной жары.