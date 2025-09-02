Спека ще не закінчилась? Коли Україну накриє літнє тепло

Прогноз на першу декаду вересня розповів синоптик Кибальчич

Досить спекотна та майже літня погода протримається в Україні ще майже тиждень. Адже незабаром в деяких регіонах буде до +37 градусів.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кибальчич у матеріалі "Літо залишається. Де у перші дні вересня повітря розжариться майже до +40".

За його прогнозами, у перший декаді вересня Україну очікує досить тепла погода. Так, вдень стовпчики термометрів будуть показувати +26…+32 градусів. У східних, південних та південно-західних областях у період з 3 по 7 вересня спека посилиться до +32…+37 градусів. Однак таке тепло не стосуватиметься Карпатського регіону, крайньої півночі та узбережжя морів, де спостерігатимуться більш комфортні показники.

Водночас, за даними порталу Ventusky, протягом цього періоду в Україні дійсно очікується майже літнє тепло. Але вище +31 градуса вдень температура не підніметься. На більшості територій українців очікує від +25 до +30 градусів. Цікаво, що найспекотніша погода прогнозується на заході України, а прохолода на північному сході.

Погода в Україні 6 вересня

До слова, за прогнозами Укргідрометцентру, з 3 по 7 вересня в Україні очікується тепла погода з помірними опадами. Дощитиме переважно на заході країни, де повітря прогріється до +27 градусів. Найспекотніша погода — до +30 градусів буде на півдні та сході.

