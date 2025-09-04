Насолоджуватися сонечком залишилося недовго: коли в Україну прийдуть дощі

Коли в Україні зіпсується погода

На початку вересня погода в Україні більше нагадувала пізнє літо, ніж рання осінь. Однак незабаром ситуація зміниться, погода стане дощовою, а температура повітря впаде.

Про це йдеться у прогнозі погоди Ventusky. Таку ж інформацію наводить Укргідрометцентр.

Синоптики очікують, що з 4 вересня дощі йтимуть періодично в найзахідніших областях нашої країни, проте 7 числа вони поширяться по всьому заходу України. 8 вересня на опади варто чекати майже у всіх областях.

Погода 7 вересня

Дощі йтимуть у західних областях

Попри опади, 7 вересня у всіх областях буде тепло — від +24 до +28 градусів.

Дощі йтимуть у деяких областях 7 вересня

Короткочасні опади можливі практично на всій території України 8 вересня.

Погода 8 вересня

Варто зазначити, що відомий синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу", що середня температура повітря в Україні у вересні буде трохи вищою за норму. Він прогнозував, що в першій декаді місяця місцями варто чекати на літню спеку, проте суттєве похолодання прийде вже після 10 числа.

Кібальчич попередив, що на тлі високих температур буде підвищено рівень пожежної небезпеки у природних екосистемах. Потрібно бути дуже обережними з вогнем під час відпочинку на природі.