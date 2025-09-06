Сильний дим і масштабна пожежа. У Києві горить фабрика Roshen (відео, фото)

Штат фабрики, де зафіксовано займання, становить приблизно 800 осіб

У Києві у суботу, 6 вересня, зафіксували масштабну пожежу. Ймовірно, горить кондитерська фабрика Roshen, що на Деміївці.

Про це пишуть місцеві пабліки. Зазначається, що вогонь швидко поширюється, а кількість диму тільки росте.

"Величезна пожежа на фабриці "Рошен" на Деміївці", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що станом на 12:40 офіційно інформацію про займання на кондитерській фабриці Roshen не підтверджували. Але місцеві впевнені, що вогонь охопив саме це підприємство.

У Києві горить фабрика "Рошен"

Дим, який видно від пожежі на фабриці "Рошен"

Як видно на опублікованих фото, з будівлі валить величезний стовп сірого диму. Задимлення досить сильне, тому його видно з різних куточків столиці. Інформація про постраждалих чи причини пожежі ще не надходила.

Що відомо про фабрику "Рошен" у Києві

Це київська кондитерська фабрика "Рошен", яка розташована на Деміївській площі в Києві. Заснована ще у 1874 році та з 2018 року функціонує як підрозділ кондитерської корпорації "Рошен". Корпорацію Roshen заснував експрезидент Петро Порошенко у 1996.

Кондитерська фабрика "Рошен" на Деміївській площі

Площа виробництва становить приблизно 100 тонн продукції на добу, а штат — близько 800 осіб. На підприємстві діють 36 виробничих ліній із загальною річною потужністю близько 60 000 тонн.

Нагадаємо, що 5 вересня у Дніпрі сталась масштабна пожежа. Адже вогонь охопити територію колишнього комбайнового заводу. Пожежу не могли ліквідувати більше ніж пів дня. Однак завод не працював з 2011 року, та не території кілька приміщень здавалось в оренду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що масштабна пожежа на Одещині наробила лиха. Адже дим від загорянь був настільки сильний, що обмежив видимість на дорогах і створив небезпечні умови для водіїв та жителів.