Одесу вночі крили "шахедами", сталося кілька пожеж: які наслідки (фото, відео) - оновлено

Ворог тероризує українців

Вибухи в Одесі пролунали в ніч на четвер, 4 вересня. Ворог атакував місто безпілотниками. Повітряну тривогу через загрозу застосування Росією БПЛА в обласному центрі оголосили близько 1:30. Тривала вона близько 50 хвилин.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав до особливої обережності жителів Пересипського району та центру Одеси. Невдовзі після оголошення тривоги, пролунали вибухи. Кореспондентка "Телеграфа" повідомляє, що росіяни спрямували на Одесу не менше 15 дронів.

UPD 7:20. Як повідомили у ДСНС, в Одесі пошкоджені складське приміщення та вантажний автомобіль. Загоряння ліквідовувало понад 40 рятувальників.

Пожежа в Одесі після влучання "шахеда". Фото: ДСНС

Так ліквідовували загоряння. Фото: ДСНС

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибухів в місті спалахнули пожежі. В мережі публікують відео наслідків ворожого обстрілу.

На одному з відео вікно одеської квартири, розбите кулею, що використовується для збиття російських "шахедів". Вона пробила підвіконня та застрягла в ньому.

Під час дронових атак є небезпека не лише від безпілотників

Варто розуміти, що ворог під час атак використовує велику кількість дронів, а Сили ППО України, відповідно, збивають ворожі цілі. Для цього зокрема використовують переносні зенітно-ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.

Після фіксації дрона на нього наводять зброю та випускають кулеметну чергу вздовж очікуваної траєкторії польоту. Таким чином у повітрі опиняється багато куль, які летять із великою швидкістю в різних напрямках.

Ці кулі можуть летіти на відстань кількох кілометрів. Випадків, коли вони влучають у вікна чи стіни, на жаль, уникнути неможливо. Вплинути на те, де саме вони впадуть, дуже важко. Небезпечні не лише дрони, а й засоби їхнього ураження, тому під час атак не варто підходити до вікон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський удар по Україні в ніч на 3 вересня міг би бути ще більш руйнівним. Кілька ворожих бомбардувальників не змогли запустити ракети — проблеми виникли одразу у трьох бортів.