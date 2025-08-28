Палац Путіна може згоріти? В Росії масштабна лісова пожежа після атаки дронів (фото)

Вогонь швидко поширюється

В Росії спалахнула пожежа в лісах Геленджику, де розташований палац очільника РФ Володимира Путіна. Причиною займання називають "падіння уламків БПЛА" під час атаки.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що пожежа спалахнула у лісі в районі села Криниця.

Цю інформацію вже підтвердили в оперштабі Краснодарського краю. Місце пожежі не називають, але українські БПЛА "звинувачують в атаці на РФ". Там причиною пожежі вважають "падіння уламків".

Пожежа біля палацу Путіна

Відомо, що село, біля якого спалахнула пожежа, знаходиться всього за 10 км по прямій від палацу Путіна. А точніше на мисі Ідокопас. Враховуючи вже опубліковані фото, можна дійти висновку, що вогонь досить швидко поширюється і захоплює все більше територій. Тому є ймовірність того, що пожежа дійде до палацу голови Росії.

Палац Путіна на карті

Що відомо про палац Путіна

Резиденція на мисі Ідокопас — це величезний палац, який розташований на узбережжі Чорного моря поблизу села Прасковіївка, біля Геленджику, Краснодарський край, Росія. Він побудований як резиденція для очільника РФ Володимира Путіна.

Палац Путіна

Його будівництво розпочалося під час його першого президентства Путіна. Ця резиденція має досить вишуканий інтер'єр з позолотою, величезну територію. Як видно на фото, палац зроблено з розмахом

Палац Путіна з середини

Палац Путіна з середини

Додамо, що офіційно вже протягом майже 10 років не підтверджувались візити Путіна до свого палацу. Але ЗМІ писали, що він відвідував його мінімум чотири рази: тричі — з 2007 по 2014 рік і двічі — між 2013 і 2016 роками. Один із візитів здійснювався на яхті.

