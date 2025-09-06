Сильный дым и масштабный пожар. В Киеве горит фабрика Roshen (видео, фото)

Штат фабрики, где зафиксировано возгорание, составляет около 800 человек

В Киеве в субботу, 6 сентября, зафиксирован масштабный пожар. Вероятно, горит кондитерская фабрика Roshen на Демеевке.

Об этом пишут местные паблики. Отмечается, что огонь быстро распространяется, а количество дыма только растет.

"Огромный пожар на фабрике "Рошен" на Демеевке", — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 12:40 официально информацию о возгорании на кондитерской фабрике Roshen не подтверждали. Но местные уверены, что огонь охватил именно это предприятие.

В Киеве горит фабрика "Рошен"

Дым, что виден от пожара на фабрике "Рошен"

Как видно на опубликованных фото, из здания валит огромный столб серого дыма. Задымление довольно сильное, поэтому его видно из разных уголков столицы. Информация о пострадавших или причинах пожара еще не поступала.

Что известно о фабрике "Рошен" в Киеве

Это киевская кондитерская фабрика "Рошен", расположенная на Демеевской площади в Киеве. Основана еще в 1874 и с 2018 года функционирует как подразделение кондитерской корпорации "Рошен". Корпорацию Roshen основал экс-президент Петр Порошенко в 1996 году.

Кондитерская фабрика "Рошен" на Демеевской площади

Площадь производства составляет около 100 тонн продукции в сутки, а штат — около 800 человек. На предприятии действует 36 производственных линий с общей годовой мощностью около 60 000 тонн.

Напомним, что 5 сентября в Днепре произошел масштабный пожар. Ведь огонь охватит территорию бывшего комбайнового завода. Пожар не могли ликвидировать более полудня. Однако завод не работал с 2011 года, но на территории несколько помещений сдавалось в аренду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что масштабный пожар в Одесской области наделал беды. Ведь дым от возгораний был такой сильный, что ограничил видимость на дорогах и создал опасные условия для водителей и жителей.