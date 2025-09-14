Вересень візьме все у свої руки? Коли Київ несподівано накриють дощі та похолодання

Протягом 15-17 вересня у столиці Україні передбачається спочатку тепло та більш-менш безхмарне небо, а пізніше — похолодання та дощі

У Києві протягом 15-17 вересня погодні умови будуть нестабільними. Якщо у понеділок та вівторок прогнозується більш менш сприятлива погода, то вже у середу очікуються дощі та значне похолодання.

Температура цими днями може впасти до +18 градусів. Таким прогнозом поділились у Meteofor. Хоча у Погода.Мета повідомили — показники не опустяться нижче 20 теплих градусів.

Тож, за даними Meteofor, у понеділок буде мінлива хмарність. Вже у вівторок передбачається більш ясна погода. Але у середу синоптики попереджають про майже добові дощі. Найбільш інтенсивними вони будуть вдень.

Повітря у денний час має опуститись зі +24..25 до +18 градусів. Вночі ж показники коливатимуться в межах +13…15 градусів. Найсильніші вітри передбачаються 15 та 16 вересня — свіжі 8-10 м/с.

Коли дощитиме у столиці

Натомість у Погода.Мета кажуть, що на початку тижня очікується лише хмарність, але місцями сонечко прогріватиме землю. Дощів не передбачається.

Денна температура сягне +20…24 градусів, тоді як нічна опуститься до +13 градусів. Водночас за цим прогнозом найсильніші вітри вируватимуть у середу — свіжі 8 м/с.

Як опуститься температура

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчать вересневі дощі. Синоптики дали прогноз, де вони йтимуть в середині місяця.