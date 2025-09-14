Сентябрь возьмет все в свои руки? Когда Киев неожиданно накроют дожди и похолодание

В течение 15-17 сентября в столице Украины предполагается сначала тепло и более-менее безоблачное небо, а позже — похолодание и дожди

В Киеве в течение 15-17 сентября погодные условия будут нестабильными. Если в понедельник и вторник прогнозируется более или менее благоприятная погода, то уже в среду ожидаются дожди и значительное похолодание.

Температура в эти дни может свалиться до +18 градусов. Таким прогнозом поделились в Meteofor. Хотя в Погода.Мета сообщили — показатели не опустятся ниже 20 теплых градусов.

По данным Meteofor, в понедельник будет переменная облачность. Уже во вторник предполагается более ясная погода. Но в среду синоптики предупреждают о почти суточных дождях. Наиболее интенсивными они будут днем.

Воздух в дневное время должен опуститься с +24…25 до +18 градусов. Ночью же показатели будут колебаться в пределах +13…15 градусов. Самые сильные ветры предполагаются 15 и 16 сентября — свежие 8-10 м/с.

Когда будет дождь в столице

Между тем в Погода.Мета говорят, что в начале недели ожидается лишь облачность, но местами солнышко будет прогревать землю. Дождей не предвидится.

Дневная температура достигнет +20…24 градусов, тогда как ночная опустится до +13 градусов. В то же время по этому прогнозу самые сильные ветры будут бушевать в среду — свежие 8 м/с.

Как опустится температура

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину мчатся сентябрьские дожди. Синоптики дали прогноз, где они будут идти в середине месяца.