Суд виніс вирок вбивці підлітка на фунікулері: рідні загиблого не стримали емоцій (фото, відео)

У понеділок, 22 вересня, обвинувачений у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на фунікулері у Києві Артем Косов постав перед судом. Йому було призначене довічне увʼязнення.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з зали засідання. Відомо, що Косов нещодавно визнав провину та покаявся, однак наголошував, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Вирок 22 вересня підозрюваний почув у Шевченківському районному суді Києва. На відео з зачитування вироку видно, як радіють батьки вбитого, адже довічне вважають справедливим вироком.

"Вбивцю підлітка на фунікулері у Києві Артема Косова на довічно відправляють за ґрати. Тільки подивіться, як радіють рідні загиблого. Мало хто вірив в справедливе рішення суду. Але воно є", — наголосив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

У залі суду зібрались рідні та знайомі загиблого підлітка, вони в руках тримали фото загиблого Максима Матерухіна. Додамо, що 17 вересня закінчилися судові дебати у цій справі. На них адвокати потерпілих заявили, що всі надані докази достатні для вироку. Вони наполягали на довічному позбавленні волі, яке Косов і отримав.

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком розпочався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча. Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

