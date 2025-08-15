Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваного лишили під вартою ще на 60 діб

Сторону державного звинувачення представляв особисто генеральний прокурор Руслан Кравченко

У четвер, 14 серпня, відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство навесні 2024 року на фунікулері в Києві 10-класника Максима Матерухіна. Сторону державного обвинувачення на суді особисто представляв генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як повідомив генеральний прокурор, понад рік адвокати обвинуваченого колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова робили все, щоб затягнути розгляд. Серед брудних прийомів: зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання з пам’яті загиблого. І ось сьогодні новий "хід": вони взагалі відмовилися від захисту, щоб знову поставити процес на паузу.

"Не вийшло. На моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі. Жодних ігор більше не буде", — підкреслив Руслан Кравченко.

Суд, попри всі хитрощі захисту і обвинуваченого, провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури — ще 60 діб під вартою, без права застави.

Окрім того, генеральний прокурор розповів, що з першого тижня роботи на посаді доручив усім керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. І сам, як звичайний прокурор, бере участь у таких процесах.

"Цей злочин має отримати єдине справедливе покарання, довічне ув’язнення.

Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин. Забути чи пробачити таке неможливо. Справедливість переможе", — прокоментував ситуацію генеральний прокурор України Руслан Кравченко.