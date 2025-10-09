Можна розоритися. Вартість таксі у Києві зростає, українці обурені (фото)

За одну поїзду треба викласти чималі гроші

Ціна на таксі в Києві обурює українців. Адже за поїздку в одну сторону треба заплатити понад 1 000 грн. Щоправда, це з лівого на правий берег.

Що треба знати:

Ціна на таксі в Києві перевищила 900 грн

Українці розповіли, де ще "космічна" вартість поїздки

Чому здорожчало таксі

Відповідний гнівний пост опублікувала користувачка у мережі. За її словами, найнижча запропонована додатком ціна за поїздку була 928 грн.

Цікаво, що це ще й зі знижкою в 10%, без неї поїздка обійшлась би щонайменше в 1074 грн. Авторка допису додала, що натомість вибрала поїхати автобусом за 8 грн. Таким чином зекономивши щонайменше 920 грн.

Зазначається, що таксі жінка викликала не під час тривоги чи дощової погоди, однак ціна все одно була чимала. У коментарях користувачі теж відмічали, що наразі вартість таксі досить висока. Хтось навіть писав, що у Львові за меншу відстань прийшлось плати майже тисячу грн.

Зауважимо, що, за даними Forbes, здорожчання таксі в Україні обіцяли з початку жовтня. Вартість послуг у різних компаніях піднялась врази, зокрема: Uklon підняв тарифи у Києві на 14%, Bolt – на 3-5%. Таке формування ціни відбулось через підвищення попиту, зростання вартості палива.

Видання додає: "Основна причина — спроба сервісів таксі утримати водіїв та роботу функції price bidding: якщо водії не зацікавлені брати замовлення за певною ціною, сервіс змушений її коригувати".

