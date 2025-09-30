В Україні збільшиться ціна на продукти через похолодання: якими овочами варто запастись вже зараз

Експерти попереджають: пікові ціни на деякі овочі можуть моментально зрости на 3-5 гривень за кілограм

Українцям доведеться готуватися до чергового удару по гаманцю. З настанням холодів овочі на ринках та у магазинах традиційно дорожчають, і цьогорічна зима не стане винятком. І винні не так самі холоди, як проблеми зі зберіганням продукції в Україні.

"Телеграф" продовжує цикл матеріалів про ринок овочевих культур. Цього разу розповідаємо, чому овочі подорожчають саме зараз, які ціни чекають на споживачів взимку та що насправді стоїть за сезонним стрибком вартості продуктів.

Похолодання за вікном – подорожчання на прилавках: як температура впливає на ціни овочів

Олександр Охріменко. експерт

Урожай овочевих культур цього року доволі високий — картоплі зібрали на 25% більше, ніж торік, з іншою городиною також все добре. Здавалося б, врожай зібраний, овочі є – чому вони мають дорожчати? Насправді проблема криється не у кількості продукції, а у можливості її зберегти. Олександр Охріменко, експерт з економічних питань, пояснює: в Україні критично бракує якісних овочесховищ. "Навіть у спеціалізованих складах втрати становлять 10-15 відсотків, а таких сучасних сховищ у країні одиниці", — пояснює він у коментарі "Телеграфу".

Через це Україна змушена завозити овочі з-за кордону, а імпортна продукція автоматично коштує дорожче.

Справжня проблема не в тому, щоб зібрати врожай, а в тому, як його зберегти до весни. Більшість приватних господарств тримають овочі у звичайних погребах, які не витримують критичних морозів, Олександр Охріменко.

Щойно на вулиці холоднішає, ціни на овочі підіймаються – це незмінна закономірність. Причому існує пряма залежність: чим холодніша зима, тим сильніше зростають ціни. Якщо температура тримається в межах норми, подорожчання помірне. Але коли вдаряють морози, велика частина овочів у приватних погребах просто вимерзає, і ціни злітають різко.

Картопля за 17 гривень і погодні вікна для заробітку: що визначає вартість овочів взимку

Оксана Руженкова, фото - Інтерфакс

Оксана Руженкова, експертка Всесвітнього банку з розвитку аграрних асоціацій та плодоовочівництва, прогнозує: картопля цієї зими навряд чи коштуватиме дорожче за 15-17 гривень за кілограм. Це стосується звичайної продовольчої картоплі – не митої, не фасованої. Навіть у найжорсткіші морози вартість не перевищить цієї межі, вважає експертка.

Але ціни на інші овочі борщового набору можуть зрости значно більше. Механізм подорожчання простий і водночас хитрий.

Коли температура падає до мінус 8-10 градусів, господарства, які мають сховища, не поспішають відкривати камери. Якщо після відкриття трейдери не приїдуть швидко за продукцією, овочі почнуть втрачати вологу, всихати, і фермер недоотримає свій прибуток, Оксана Руженкова.

Тому у найхолодніші дні фермери тримають сховища закритими. На ринку утворюється штучний дефіцит, і продавці отримують можливість підняти ціни. Це називають погодними вікнами для заробітку. Точно передбачити такі моменти неможливо – все залежить від погоди. Але схема працює завжди однаково: похолодання плюс два тижні після нього, і ціни на овочі миттєво зростають на 3-5 гривень за кілограм.

Проте коли саме це станеться, спрогнозувати важко. Зазвичай так звана "пікова" ціна спостерігається у січні або лютому.

Чому Україна не може зберігати власний врожай і що з цим робити

Овочесховище має необхідні температуру та вологість

Ситуація зі зберіганням овочів в Україні майже критична. Країна має достатньо родючих земель, клімат дозволяє вирощувати хороші врожаї, але інфраструктури для зберігання катастрофічно не вистачає. Старі радянські овочесховища давно відпрацювали свій ресурс, а нових будується мало.

Як виглядає овочесховище в Україні

Приватні фермери змушені покладатися на традиційні методи – погреби та підвали. Але такі умови зберігання не витримують температурних коливань. Один сильний мороз – і частина запасів пропадає. Це призводить до того, що взимку на ринку з'являється менше вітчизняних овочів, натомість зростає частка імпорту.

Як зберігається морква в овочесховищі

Імпортні овочі проходять довгий шлях, їх транспортування коштує дорого, плюс митні збори та націнка посередників. Все це лягає на плечі покупця. Поки в Україні в кожній області не з'являться сучасні сховища з регульованою температурою та вологістю, уникнути подорожчання овочів щозими не вдасться. Споживачам залишається лише готуватися до сезонних стрибків цін та розраховувати на м'яку зиму.

