Півтори тисячі за кілограм: цукерки Roshen розбурхали українців, що в них особливого

Думки ласунів розділилися — комусь смак вартий ціни, хтось обурений

На відміну від радянських часів, коли вибір ласощів був дуже бідним, зараз на прилавках України їх велике різноманіття. Ціни на них традиційно чималенькі, проте вартість цукерок Gianduja від Roshen вразила українців.

Що потрібно знати:

Українка показала найдорожчі цукерки Roshen вартістю 1549 гривень за кілограм

Три шоколадки з цільним лісовим горіхом обійшлися дівчині у 105 гривень

Думки українців розділилися — одні обурюються ціною, інші кажуть, що вони смачні та якісні

Користувачка TikTok опублікувала відео з фірмового магазину Roshen, де вона придбала, за її словами, найдорожчі цукерки у своєму житті. Дівчина купила два види дорогих цукерок — перші коштували 1549 гривень за кілограм, за три штучки вона заплатила 105 гривень. Це цукерки з молочного шоколаду з цільним лісовим горіхом.

Цукерки Roshen вартістю 1549 гривень за кілограм

Як зазначено на сайті Roshen, у складі цукерки — ядра горіхів фундука смажені цілі 25%, ядра горіхів фундука смажені терті, цукор, какао-масло, какао терте, молоко сухе незбиране, емульгатори лецитини (містить сою), какао-порошок зі зниженим вмістом жиру, ароматизатори. Мінімальний вміст какао-продуктів – 30%.

Смачна, але дорога, зараза — каже дівчина

Також вона купила три цукерки за 60 гривень, їхня ціна — 1300 гривень за кілограм. Це цукерки з суміші шоколаду з пастою з лісових горіхів, але українка не відчула там горіхів, на смак вона відчула лише молочний шоколад. За словами дівчини, якщо вартість перших цукерок ще можна зрозуміти, то другі, на її погляд, зовсім не варті таких грошей.

Склад цих цукерок — цукор, ядра горіхів фундука смажені терті, молоко сухе незбиране, какао-масло, какао терте, емульгатори лецитини (містить сою), ароматизатори, жир молочний. Мінімальний вміст какао-продуктів – 22%.

Ці коштують майже за 1300 гривень

Як відреагували українці

Авторка відео на початку сказала, що це нові цукерки, але коментатори уточнили, що вони вже близько року у продажі. Як це буває зазвичай, думки розділилися — багато хто обурюється високою вартістю, інші ж пишуть, що це якісні цукерки, які не можуть бути дешевими.

Ось деякі з коментарів:

За 1500 можна торт купити

За 35 грн по акції цілу шоколадку можна купити

Навесні с донькою теж брали на пробу. Смачно, але дорого

Також брав на пробу за смаком смачно

Якісний шоколад завжди дорогий

Це не просто шоколад, це гіандуя (джандуя) — суміш шоколаду з пастою з лісових горіхів, тому така ціна

Неймовірно смачні цукерки! Не маєте можливості — купуйте дешевші, у чому претензія? Люди мають різні фінансові можливості, і це нормально

Раніше "Телеграф" розповідав, як відрізнити справжній шоколад від підробки. Деякі цукерки, що продаються в магазинах, можуть містити шкідливі домішки.