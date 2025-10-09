Можно разориться. Стоимость такси в Киеве растет, украинцы возмущены (фото)

За одну поезду нужно выложить немалые деньги

Цена на такси в Киеве возмущает украинцев. Ведь за поездку в одну сторону нужно заплатить более 1000 грн. Правда, это с левого на правый берег.

Что нужно знать:

Цена на такси в Киеве превысила 900 грн

Украинцы рассказали, где еще "космическая" стоимость поездки

Почему подорожало такси

Соответствующий гневный пост опубликовала пользовательница в сети. По ее словам, самая низкая предложенная приложением цена за поездку была 928 грн.

Интересно, что это еще и со скидкой в 10%, без нее поездка обошлась бы не менее 1074 грн. Автор сообщения добавила, что вместо этого выбрала поехать автобусом за 8 грн. Таким образом, сэкономив не менее 920 грн.

Отмечается, что такси женщина вызвала не в тревогу или дождливую погоду, однако цена все равно была немалая. В комментариях пользователи также отмечали, что стоимость такси достаточно высокая. Кто-то даже писал, что во Львове за меньшее расстояние пришлось платить почти тысячу гривен.

Заметим, что, по данным Forbes, подорожание такси в Украине обещали с начала октября. Стоимость услуг в разных компаниях поднялась в разы, в частности: Uklon поднял тарифы в Киеве на 14%, Bolt – на 3-5%. Такое формирование цены произошло из-за повышения спроса, роста стоимости топлива.

Издание добавляет: "Основная причина – попытка сервисов такси удержать водителей и работу функции price bidding: если водители не заинтересованы брать заказы по определенной цене, сервис вынужден ее корректировать".

