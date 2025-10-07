"За такі гроші можна цілий кіоск купити". Українка розбурхала мережу незвичайною шаурмою (відео)

У ціну заклад одразу включив чайові

В Україні є чимало небюджетних закладів харчування, і більшість з них у Києві. Так, до прикладу, українка показала, де продають шаурму за майже 2 тисячі грн та нарвалась на хвилю хейту.

Відповідне відео завірусилось у ТікТок. За словами авторки, купувала вона шаурму у закладі "Not fish only".

На відео дівчина показує, що замовила у кафе шаурму за 1560 грн — ціна за одну порцію. Особливість закладу полягає в тому, що приносять страву у спеціальному дерев'яному кейсі, щось на кшталт скрині. Шаурма завернута у гарний пергамент та перев'язана мотузкою. Страва містить м'ясо краба та креветки, а також стандартний овочевий набір та соус.

"Шаурма настільки велика, що я осилила тільки одну половинку", — каже дівчина.

Вона додала, що на смак шаурма як крабовий салат у лаваші. Навіть пожартували, чи часом не додають туди крабові палички з АТБ. Загальний чек походу у заклад склав 2700 грн. Цікаво, що заклад одразу включив туди чайові, а саме 12% від загальної суми.

Меню "Not fish only"

У коментарях користувачі не оцінили ані заклад, ані страву. Чимало людей писало, що це зависокі ціни за шаурму навіть в Києві. Були й жарти, що в Житомирі за такі гроші можна цілий кіоск шаурми купити.

