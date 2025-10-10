Чудо станеться? Відомо, чи зʼявиться в Dream Town новий аквапарк

Аквапарк закрили понад 5 років назад

Українців в Києві досить сильно турбує питання: чи запрацює коли-небудь аквапарк у Dream Town. Відповідь на це вже дав співвласник київських ТРЦ і спортклубу "Акваріум" Гарік Корогодський.

Що треба знати:

Наразі в Києві немає жодного працюючого аквапарку

Аквапарк у Dream Town закрили з 2019 року

У 2016 тут потонув 4-річний хлопчик

У коментарях під одним з дописів ТРЦ Корогодський відповів на питання жінки: чи повернуть аквапарк у Dream Town. За словами співвласника, на жаль, повернення не планується.

Чи відкриють в Києві аквапарк

Закриття аквапарку Dream Island

Зауважимо, що це не офіційна заява щодо роботи ТРЦ, однак інформація від Корогодського цілком надійна. Тому наразі в Києві немає жодного чинного аквапарку. Останній, а саме "Dream Island", закрили на реконструкцію у 2019 році. Однак вже тоді була інформація, що на місці аквапарку створять спортивний хаб з фітнес-центром та магазинами. Однак наразі офіційно це не підтверджували.

Аквапарк Dream Island

Трагедія у аквапарку "Dream Island"

23 квітня 2016 року аквапарк в київському ТРЦ Dream Town закрили. Там потонула чотирирічна дитина. Тоді розважальна зона припиняла роботу для відвідувачів на час ведення справи.

Відомо, що хлопчик загинув на своє день народження. Його привели туди батьки та планували святкування. За словами поліції, нещастя сталося в дитячому басейні (з хвилями та максимальною глибиною 1,6 м — ред.), коли дитина на якийсь час залишилася без нагляду.

