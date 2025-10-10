Чудо произойдет? Известно, появится ли в Dream Town новый аквапарк

Аквапарк закрыли более 5 лет назад

Украинцев в Киеве достаточно сильно беспокоит вопрос: заработает ли когда-нибудь аквапарк в Dream Town. Ответ на это уже дал совладелец киевских ТРЦ и спортклуба "Аквариум" Гарик Корогодский.

Что нужно знать:

Пока в Киеве нет ни одного работающего аквапарка

Аквапарк в Dream Town был закрыт с 2019 года

В 2016 году здесь утонул 4-летний мальчик

В комментариях под одним из сообщений ТРЦ Корогодский ответил на вопросы женщины: вернут ли аквапарк в Dream Town. По словам совладельца, к сожалению, возвращение не планируется.

Откроют ли в Киеве аквапарк

Закрытие аквапарка Dream Island

Заметим, что это не официальное заявление по работе ТРЦ, однако информация от Корогодского вполне надежна. Выходит, что сейчас в Киеве нет ни одного действующего аквапарка. Последний, а именно "Dream Island", был закрыт на реконструкцию в 2019 году. Однако уже тогда была информация, что на месте аквапарка будет создан спортивный хаб с фитнес-центром и магазинами. Однако официально это не подтверждали.

Аквапарк Dream Island

Трагедия в аквапарке "Dream Island"

23 апреля 2016 года аквапарк киевского ТРЦ Dream Town закрыли. Там утонул четырехлетний ребенок. Тогда развлекательная зона прекращала работу для посетителей на время ведения дела.

Известно, что мальчик погиб в свой день рождения. Его привели туда родители и планировали празднование. По словам полиции, несчастье произошло в детском бассейне (с волнами и максимальной глубиной 1,6 м — ред.), когда ребенок на время остался без присмотра.

