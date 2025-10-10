У Києві та семи областях діють графіки відключення світла. Де їх дивитися (посилання)

Найважча ситуація зі світлом у Києві та на Київщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині

Через масований комбінований обстріл України вночі та зранку 10 жовтня у кількох областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Діють графіки.

"Телеграф" нагадує, де дивитися графіки відключення світла в областях, де їх запроваджено. В "Укренерго" повідомили, що найскладнішою ситуація з енергопостачанням є у Києві та Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині цих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджено аварійні відключення. На Чернігівщині запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги. Енергетики працюють над відновленням та роблять усе можливе, щоб повернути світло кожному населеному пункту.

Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби, — закликали в "Укренерго"

Київ — де дивитися графіки відключення світла

Графіки відключення світла в Києві можна дивитись на сайті Yasno. Також інформацію надає ДТЕК Київські електромережі.

На лівому березі у Києві через ворожі обстріли стався блекаут

Мвітяться лише поодинокі вікна

Київська область — де дивитися графіки відключень світла

На Київщині станом на 11:50 після атаки ворога на енергосистему в Бориспільському та Броварському районах діють екстрені відключення світла. Графіки відключень можна дивитися на сайті ДТЕК за посиланням.

Не пропустіть актуальний матеріал "Телеграфа": Відключення світла псують техніку. Як не спалити ноутбук під час стрибків напруги (список порад)

Харківська область — де дивитися графіки відключення світла

Графік відключення електроенергії у Харкові та області можна дізнатися на сайті energy-ua. Також їх публікує сайт АТ "Харківобленерго" у розділі "Відключення за адресою" або "Перевірка відключення". Графіки можна також переглянути у чат-боті за посиланням.

Сумська область — де дивитися графіки відключення світла

Графіки відключень світла на Сумщині можна знайти на сайті АТ "Сумиобленерго" (у розділі "Споживачам" -> "Відключення" -> "Графіки відключень"). Також ситуація в реальному часі відображається в особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область — де дивитися графіки відключення світла

Графіки відключення світла на Полтавщині публікують на сайті "Полтаваобленерго".

Чернігівська область — де дивитися графіки відключення світла

Щоб дізнатися актуальну інформацію про відключення за конкретною адресою, треба на сайті "Чернігівобленерго" перейти на сторінку відключень і ввести свій особовий рахунок та адресу. Також можна скористатися Telegram-ботом за посиланням.

Запорізька область — де дивитися графіки відключення світла

Щоб дізнатися графіки відключень в області, треба зайти на сайт "Запоріжжяобленерго". Там треба перейти у розділ з графіками відключень та ввести свою адресу. Також про ситуацію можна дізнатися у чат-боті @zoetropeUA_bot в Телеграм.

Дніпропетровська область — де дивитися графіки відключення світла

У Дніпрі та області також запроваджені графіки аварійних відключень. Дізнатися актуальну інформацію можна на сайті ДТЕК. Також графіки за своєю адресою можна перевірити на сайті Yasno. Також працюють боти Дніпровських електромереж у Viber і Telegram.

Ще один популярний спосіб оперативно дізнаватися про ситуацію з електропостачанням на Дніпропетровщині — Telegram-канал "ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" інформує".

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні холодів Росія намагається позбавити українців світла та тепла. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко поділився думками.