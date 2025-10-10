"У Кличка вдома так само?" Українців обурив туалет в київському метро (фото)

Кияни проводять у метро по кілька годин під час повітряних тривог

Під час повітряної тривоги в Києві чимало українців перебувають у метро, яке використовують як укриття. Однак стан туалету однієї зі станцій обурив киян.

Відповідний гнівний пост опублікував користувач Дмитро Кас'янов. За його словами, стан вбиральні на Лук'янівській жахливий.

У своєму дописі українець звернувся до мера столиці Віталія Кличка з закликом розв'язати це питання та не ганьбитися. Адже стан вбиральні дійсно викликає неприємні відчуття. Як видно на фото, саме приміщення досить старе, пошарпане та без ремонту.

Пост про туалет на Лук'янівці

"Станція метро "Лукʼянівська", санвузол від мера. Цікаво у Віталіка і в хаті туалет так само облаштований?!" — пише автор допису.

Однак більше питань до чистоти, адже підлога дуже брудна. І, враховуючи це, можна тільки здогадуватись наскільки брудні самі унітази та рукомийники. Окрім того, між туалетами стоять просто роздільні стіни з деревини навіть без дверей. Ні туалетного паперу, ні рушників у цій вбиральні немає.

Туалет у метро на Лук'янівці

Метро в Києві під час тривоги. Фото: Ян Доброносов

Метро в Києві під час тривоги. Фото: Ян Доброносов

Такий стан туалету обурює жителів Києва, адже подекуди у метро їм доводиться перебувати всю ніч або кілька годин підряд. А підійматись нагору та шукати вбиральню досить небезпечно.

Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву та Україні. Вибухи також лунали у Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі тощо.

