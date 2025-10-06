50-річні труби, зірвані ремонти та мовчання комунальників: наскільки Україна готова до опалювального сезону

Чи ризикують українці залишитись без опалення в морози

Гідравлічні випробування, заміна аварійних труб, тепломодернізація будинків — це мінімум того, що теплопостачальні підприємства мають зробити до початку опалювального сезону. Але чи виконали вони цю роботу?

Щоб дізнатись, на якому етапі підготовка України до опалювального сезону, "Телеграф" направив офіційні запити до теплопостачальних підприємств у десятках українських міст з централізованим опаленням. Питання були простими: чи провели ви гідравлічні випробування, скільки кілометрів труб замінили, які будинки пройшли тепломодернізацію? Відповіли — одиниці.

Частина міст відверто зізналася: попри початок жовтня, заплановане виконано не повністю, ремонти зірвані, старі труби так і залишилися старими. На наш подив деякі теплокомуненерго взагалі обрали тишу, сховавшись за статус критичної інфраструктури — мовляв, нам можна не звітувати. Деякі просто не відповіли.

Як Київ готується до опалювального сезону: відповідь тепломереж

КП "Київтеплоенерго" у відповідь на запит журналістів заявило, що встигло перевірити гідравлічну щільність та міцність усіх тепломереж, що утримуються на балансі. Це 2,7 тисячі кілометрів трубопроводів. Випробування провели також для 100% будівель, які обслуговує підприємство.

"Під час проведення гідравлічних випробувань виявлено та усунено майже 2,5 тис. пошкоджень. Профілактичні ремонти влітку дозволяють зменшити кількість пошкоджень під час холодів. До ремонтних робіт залучалося 38 аварійних бригад, що працювали цілодобово", — заявили у КП.

У разі масштабних аварій або надзвичайних ситуацій комунальники готові розгорнути 50 мобільних котелень. Вони будуть подавати тепло лише до критичної інфраструктури.

Зазначимо, що минулого року у Києві майже щодня ставалась комунальна аварія — тисячам абонентів доводилось бути без опалення по кілька днів.

Втім, комунальники зазначають, що вони замінюють найбільш зношені трубопроводи. До початку сезону це вдалось зробити у 13 районах міста. "Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби європейського зразка з системою сигналізації про пошкодження. Загалом у 2025 році під час ремонтів та реконструкції планується замінити близько 50 км труб. Нині роботи тривають", — зазначають у КП "Київтеплоенерго". Це приблизно 1,85% від загальної протяжності трубопроводів столиці.

Тернопіль, Черкаси, Житомир та Херсон: яка ситуація у регіонах

У Тернополі, попри значно менший обсяг роботи, вдалось замінити ще менше старих труб — лише 0,5% від загальної протяжності.

На балансі комунального підприємства "Тернопільміськкомуненерго" перебуває 148,5 кілометрів трубопроводів. Капітальний ремонт та заміну теплових мереж виконали на ділянці 630 метрів, попри те, що трубам у Тернополі уже по 50-55 років. Попри це, комунальникам збиткового та майже повністю дотаційного підприємства регулярно видають премії — часом їх сума може досягати мільйона гривень.

Відповідь КП "Тернопільміськкомуненерго" на запит

У Черкасах гідростатичні випробування завершили ще 1 жовтня. КП відповіло на запит журналістів, що відремонтували 228 аварійних ділянок.

Відповідь КП "Черкаситеплокомуненерго"

На балансі КП перебуває 170 км труб — з них вдалось відремонтувати 2 км — приблизно 1,18% від загальної протяжності.

У Житомирі протестували 143,2 км тепломереж, виявили та усунули 30 пошкоджень. За 2025 рік комунальники міста провели комплексну заміну близько 600 метрів труб. Загалом у Житомирі є 2 мобільні котельні, які можуть автономно забезпечувати опаленням споживачів.

Відповідь "Житомиртеплокомуненерго" на запит журналістів

КПП "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ" IMP, який надає послуги з постачання теплової енергії мешканцям Бучанського району Київської області, у відповідь на запит "Телеграфу" заявило, що встигло завершити уже всі гідравлічні випробування. Підприємство має 3 основні ділянки обслуговування труб — їхня протяжність 3 км. Котельні забезпечені безперебійним живленням, виконуються роботи з реконструкції 3 об’єктів.

Відповідь КПП "ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ" IMP на запит "Телеграфу"

Херсон, який перебуває під постійними обстрілами, також готується до початку опалювального сезону. У МКП "Херсонтеплоенерго" у відповідь на наш запит заявили, що станом на кінець вересня 2025 комунальники протестували 85,41 км теплових мереж.

25 котелень та 26 теплових пунктів готові до роботи в опалювальний період. 2,43 км теплових мереж МКП "Херсонтеплоенерго" були повністю замінені.

Оскільки Херсон розташований у прифронтовій зоні і проходження опалювального сезону тут під загрозою, у співпраці з німецькими партнерами було встановлено 4 блочно-модульні котельні.

"Наявні реалії в яких знаходиться місто, а саме постійні ворожі обстріли, активність БПЛА, ускладнює підготовку до опалювального періоду, проте незламні працівники підприємства докладають титанічні зусилля, щоб мешканці міста отримували теплоносій у помешкання", — зазначають у підприємстві.

Відповідь МКП "Херсонтеплоенерго" на запит журналістів

Одеса та Полтава: критичні та непублічні

Деякі комунальні підприємства вирішили не відповідати на наш запит. У "Полтаваобленерго" заявили, що належать до критичної інфраструктури і відповідно до Закону про критичну інфраструктуру дані про підготовку до опалювального сезону — це критична технологічна інформація.

"Критична технологічна інформація за режимом доступу належить до інформації з обмеженим доступом та підлягає захисту", — сказали у підприємстві.

Відповідь полтавських комунальників на запит "Телеграфу"

На Полтавщині, нагадаємо, складна ситуація з газом — РФ намагається зірвати опалювальний сезон, атакувавши об’єкти газовидобутку та газопостачання. Днями Росія завдала нищівного удару по компресорній станції поблизу Лубен — одній з ключових артерій газопостачання не лише для регіону, але й для Києва та західних областей.

У КП "Теплопостачання міста Одеси" знайшли іншу причину не відповідати — інформація про підготовку до опалювального сезону не вважається публічною, вважають комунальники.

Відповідь КП про теплопостачання Одеси

Міста без централізованого опалення: кому живеться легше

Ужгород без центрального опалення

Не всі українські міста мають централізоване теплопостачання. Частина населених пунктів, особливо на заході та півдні країни, традиційно опалюється індивідуально. Закарпаття — яскравий приклад регіону, де більшість споживачів мають власні системи опалення: газові котли, електричні обігрівачі або твердопаливні печі.

У таких містах, як Ужгород та Мукачево, переважна більшість багатоповерхівок обладнана індивідуальним газовим опаленням у кожній квартирі. Це дозволяє мешканцям самостійно контролювати температуру та оплачувати лише фактично спожитий газ чи електроенергію.

Системи централізованого теплопостачання в Україні зношені на 70-80%, тому в останні роки люди масово переходять на індивідуальне опалення. Однак у багатоквартирних будинках це складний процес — відключити опалення в одній квартирі неможливо, рішення має прийматися всім під'їздом або будинком.

Ремонт зношеної тепломережі

Чи краще живеться тим, хто не залежить від комунальних підприємств? У теорії — так. Власники автономних систем не страждають від комунальних аварій і можуть увімкнути опалення раніше офіційного початку сезону, а вимкнути — пізніше. Або тимчасово призупинити опалення у періоди потепління, які стали звичним явищем в останні роки.

Однак є і зворотний бік медалі. Встановити власний котел чи систему опалення дорого. Крім того, у разі централізованих відключень електроенергії газові котли не працюють без резервного живлення, не кажучи вже про газ. А найголовніше — відповідальність за безпеку та обслуговування системи повністю лягає на власника житла.

