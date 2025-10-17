Найбрудніше озеро Києва: де знаходиться водойма з цікавою назвою та давньою історією

Озеро від забруднення не врятували навіть кримінальні провадження

Стариця Десни, відома нині як озеро Гнилуша, знову опинилася в центрі уваги містян. Після восьми років нескінченного "благоустрою" та кримінальних проваджень водойма на Троєщині залишається мілкою, замуленою й офіційно — однією з найнебезпечніших у Києві.

"Телеграф" розповідає, що відомо про озеро з цікавою назвою та нелегкою долею.

Давня протока з княжим минулим

Гнилуша — не штучний ставок, а фрагмент колишньої протоки Десни-Радосині (або Радунки). Літописи згадують поруч укріплене містечко Городець-Пісочний, де Ярослав Мудрий і Мстислав Удатний укладали мир у 1026 році.

У околицях озера були знайдені залишки давнього городища XI–XIII століть, що свідчить про існування тут поселення часів Київської Русі. А у XV ст. тут перебував замок князя Семена Олелькович, залишки валів простежувалися ще у XVIII ст.

Береги озера розглядалися для етнопарку "Княжий Городець", а у 2012 році встановлено пам’ятний знак "Городище".

Троєщина, озеро Гнилуша

Як "стариця" стала "Гнилушею"

Топоніміка прозора: від прикметника "гнилий" у значенні "затхла, застійна вода" — поширеного для відрізаних від течії рукавів. Лінгвісти пояснюють, що назва описувала екологічний стан стариці ще в пізньосередньовічних актах, де поруч уживаються назви Радунка й Гнилуша.

Озеро Гнилуша в 2017 році

"Найнебезпечніше озеро столиці"

У 2017 році Деснянська райдержадміністрація визнала Гнилушу лідером антирейтингу київських водойм. Аналізи фіксували надлишок органіки, дефіцит кисню й повну невідповідність санітарним нормам.

Поверхня водойми брудна

Розчищення, яке вилізло боком бюджету

У 2017 році комунальне підприємство "Плесо" розпочало роботи з очищення та благоустрою озера з метою перетворити його на рекреаційну зону для мешканців Троєщини. Проте в процесі реалізації проєкту були виявлені фінансові порушення: у 2019 році інженер з технічного нагляду підписав акти виконаних робіт із недостовірними даними, що призвело до збитків бюджету на понад 330 тисяч гривень.

У 2024 році відкривають кримінальну справу. Директору підрядної компанії та інженеру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 і ч. 2 ст. 367 ККУ.

