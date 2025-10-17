Самое грязное озеро Киева: где находится водоем с интересным названием и древней историей

Озеро от загрязнения не спасли даже уголовные производства

Старица Десны, известная ныне как озеро Гнилуша, снова оказалась в центре внимания горожан. После восьми лет бесконечного "благоустройства" и уголовных производств водоем на Троещине остается мелким, заиленным и официально одним из самых опасных в Киеве.

что известно об озере с интересным названием и нелегкой судьбой.

Древний пролив с княжеским прошлым

Гнилуша – не искусственный пруд, а фрагмент бывшего пролива Десны-Радосини (или Радунки). Летописи упоминают рядом укрепленный городок Городец-Песочный, где Ярослав Мудрый и Мстислав Удачный заключали мир в 1026 году.

В окрестностях озера были найдены остатки древнего городища XI–XIII веков, что свидетельствует о существовании поселения времен Киевской Руси. А в XV ст. здесь находился замок князя Семена Олелькович, остатки валов прослеживались еще в XVIII ст.

Берега озера рассматривались для этнопарка "Княжий Городец", а в 2012 году установлен памятный знак "Городище".

Троещина, озеро Гнилуша

Как "старица" стала "Гнилушкой"

Топонимика прозрачная: от прилагательного "гнилой" в значении "затхлая, застойная вода" — распространенного для отрезанных от течения рукавов. Лингвисты объясняют, что название описывало экологическое состояние старицы еще в позднесредневековых актах, где рядом употребляются названия Радунка и Гнилуша.

Озеро Гнилуша в 2017 году

"Самое опасное озеро столицы"

В 2017 году Деснянская райгосадминистрация признала Гнилушу лидером антирейтинга киевских водоемов. Анализы фиксировали избыток органики, дефицит кислорода и полное несоответствие санитарным нормам.

Поверхность водоема грязная

Расчистка, вылезшая боком бюджета

В 2017 году коммунальное предприятие "Плесо" приступило к работе по очистке и благоустройству озера с целью превратить его в рекреационную зону для жителей Троещины. Однако в процессе реализации проекта были выявлены финансовые нарушения: в 2019 году инженер по техническому надзору подписал акты выполненных работ с недостоверными данными, что привело к ущербу бюджету более чем на 330 тысяч гривен.

В 2024 году возбуждено уголовное дело. Директору подрядной компании и инженеру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УКУ.

