Можна спіймати "золоту рибку" або потопельника: у центрі України є містичне Чорне озеро (фото, відео)

Озеро Берестувате, або, як його ще називають, Чорне озеро, розташоване в Кіровоградській області і є одним із найзагадковіших куточків України. Воно вражає незвичною рослинністю, холодною водою та численними легендами.

Про це пише Черкаський рибоохоронний патруль. Особливу увагу привертає те, що на болотистій місцевості навколо озера ростуть сфагнові мохи, хвощі, папороті та інші рослини, які зазвичай властиві Поліссю.

Місце розташування озера на мапі України

Озеро Берестувате, що займає площу близько 16 гектарів, за своїм виглядом більше нагадує болото. Згідно з офіційним статусом, це гідрологічна пам'ятка природи під назвою "Болото Чорний ліс".

Проте це далеко не єдиний цікавий факт. Досі ніхто не може достеменно визначити глибину озера. Легенди кажуть, що воно немовби не має дна — численні спроби його виміряти залишилися безрезультатними.

"Усі спроби виміряти його були невдалими. Одного разу обірвалися дві мотузки по 250 метрів, тобто вже не менше 500 метрів. Також дно намагалися знайти водолази, проте воно провалювалося – і далі знову йшла глибина. А один із водолазів потонув, тіла не знайшли", — розповів дослідник Олег Рубан.

Існує припущення про подвійне дно: верхній шар складається з гілок і опалого листя.

Вода в озері — дуже холодна й зберігає приблизно однакову температуру протягом усього року: влітку — холодна, взимку — не замерзає. Літня спека прогріває воду не глибше одного метра.

Єдиним видом риби в озері є земляний карась. Зазвичай він золотистого забарвлення, хоча іноді трапляються особини чорного кольору.

Але загадковість озера на цьому не закінчується. Тут також можна побачити плавучі острови з деревами та рослинністю — явище, яке породило численні міфи і легенди серед місцевих мешканців.

Прилеглі до озера Берестуватого заболочені ділянки, фото: Вікіпедія

Які ходять чутки

За переказами, саме на Берестуватому озері безслідно зникла розкішна золота карета хана Гірея — прикрашена діамантами й сапфірами, вона нібито назавжди пішла на дно. Розповідають і про отамана Махна, який сховав поблизу озера награбовані скарби. А ще — про невільників, яких татари гнали цими лісами. Тих, хто не витримував дороги, нібито топили в Чорному озері. Місцеві подейкують, що їхні зойки досі лунають із глибини…

Проте найбільш моторошна історія пов’язана з подіями середини 1970-х. Тоді до озера приїхала велика компанія підлітків — хлопців і дівчат, які вирішили провести ніч у містичній атмосфері: займалися ворожінням, викликали духів, мали з собою старовинні книги з магією. Що саме сталося тієї ночі — достеменно невідомо. Але згодом, коли їх почали шукати, на березі знайшли лише ті самі книги… і тіла всіх, хто приїхав. Причину смерті правоохоронцям так і не вдалося встановити.

Берестувате — справжня скарбниця загадок, легенд і аномалій. Це місце, яке водночас зачаровує і тривожить, залишаючи більше запитань, ніж відповідей.

