Цікаві місця України: на Житомирщині є озеро-кит

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Незвичне озеро у формі кита та з островом посередині розташоване посеред соснового лісу в Житомирській області. Знайти цікаву водойму можна поблизу села Левків. До острова веде міст.

З обласного центру сюди можна дістатися і на велосипеді чи автомобілі (18 км від Житомира, 3 км від села Левків). Особливо на цій мальовничій локації захоплює острівець посеред озера, до якого веде місток довжиною в кілька десятків метрів. Локація цікава для відвідування як взимку, так і влітку, тут значно менше людей, ніж біля інстаграмного будинку рибака.

Світлинами острова з висоти пташиного польоту поділився на своїй сторінці у Facebook житомирський фотограф Олександр Оліщук:

Посередині острова-кита є острів

Місток до будинку рибака

Якщо подивитися на фото зверху, можна побачити, що озеро формою нагадує кита. Саме тому туристи й охрестили його як Озеро-кит. А от місцеві жителі називають водойму Скіфським озером, оскільки під час археологічних розкопок у цій місцевості дослідники знаходили предмети побуту епохи скіфів.

