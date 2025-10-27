Пухнаста гостя перелякала киян елітного ЖК. Як виглядала небезпечна хижачка (відео)

Займати цю тварину не можна

У Києві нещодавно помітили просто на вулиці небезпечного хижака. Руда гостя бігала на території елітного ЖК "Русанівська гавань" біля людей.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Зазначається, що лисицю помітили ввечері, коли ще не було темно.

На відео видно, як по зеленій галявині біля водойми бігає лисиця. Вона досить гарно виглядала, мала руду блискучу шерсть, пухнастий хвіст та середню вгодованість. Однак поводилась досить нервово та тікала від людей, які зачаровано спостерігали за тим, як лисиця бігає поміж новобудовами.

Зауважимо, що ЖК "Русанівська гавань" вважається елітним комплексом Дніпровського району столиці. Вартість оренди житла тут стартує від 20 тисяч грн за однокімнатну квартиру, і це без урахуванням комунальних послуг. А вони в ЖК чималі, адже це закритий комплекс з охороною, зоною відпочинку та прибиральницею.

Лисиця — це хижак, який може бути переносником сказу. Ця вірусна хвороба смертельна для людини та домашніх тварин. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка тварини, для якої можна зарахувати наближення хижака до людей. Саме тому лисиць та інших диких тварин на вулиці не можна чіпати.

Вихід лисиці до ЖК може бути як ознакою хвороби, так і простим способом знайти, щоб з'їсти. Але, попри свій гарний вигляд, лисиця — хижак, займати її небезпечно.

