У зоні відчуження помітили двох рідкісних хижаків. Як вони виглядають (фото)

Один з хижаків занесений до Червоної книги

В Україні у Чорнобильському заповіднику камери зафіксували одразу двох хижаків. Їх помітили вночі.

Про це повідомляють київські пабліки, публікуючи відповідний знімок. Зазначається, що унікальний кадр зафіксували нещодавно.

Як видно на фото, у Чорнобильському заповіднику помітили рись та сову. Хижаків сфотографували в їх природному середовищі. Зауважимо, що рись розташована на фото майже по центру, тому її легко помітити, а от сова — у лівому верхньому куті.

Зазначається, що зображені на фото хижаки — євразійська рись та сіра сова. Вони вважаються типовими мешканцями лісу, однак помітити їх вкрай важко. Адже вони ведуть активне життя вночі, ще до сходу сонця.

Для довідки

Рись євразійська чи звичайна — хижак родини котячих. В Україні рись зустрічається досить рідко: в Карпатах та на Поліссі, зокрема, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Цей вид ссавців занесений до Червоної книги України та інших природоохоронних документів.

Вага дорослих звірів найчастіше сягає 16–20 кілограмам, інколи до 32 кг. Рись має карі очі, китиці на вухах, короткий хвіст, великі гострі пазурі та сильні задні лапи. Всі лапи зимою вкриті густим хутром.

Рись звичайна

Сова сіра — це хижий птах, який відноситься до родини совові. Зазвичай сови розповсюджені у Європі, Західному Сибіру, Північній Африці. В Україні звичайний осілий птах Полісся, Лісостепу, Криму й Карпат. У степовій зоні — рідкісний.

Сова сіра

Птах середніх розмірів з короткими крилами і коротким заокругленим хвостом. На голові є дві широкі довгасті смуги білого забарвлення з рябизною. Очі доволі великі, чорні. Між очей над дзьобом валики з білого пір'я у вигляді півмісяців. Дзьоб сірий. Забарвлення буває сірим і рудим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові побачили небезпечного хижака.