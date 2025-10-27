Пушистая гостья испугала киевлян элитного ЖК. Как выглядела опасная хищница (видео)

Трогать это животное нельзя

В Киеве недавно заметили прямо на улице опасного хищника. Рыжая гостья бегала на территории элитного ЖК "Русановская гавань" возле людей.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Отмечается, что лису заметили вечером, когда еще не было темно.

На видео видно, как по зеленой лужайке у водоема бегает лиса. Она довольно красиво выглядела, имела рыжую блестящую шерсть, пушистый хвост и среднюю упитанность. Однако вела себя довольно нервно и убегала от людей, которые зачарованно наблюдали за тем, как лиса бегает между новостройками.

Отметим, что ЖК "Русановская гавань" считается элитным комплексом Днепровского района столицы. Стоимость аренды жилья здесь стартует от 20 тысяч грн за однокомнатную квартиру, и это без учета коммунальных услуг. А они в ЖК немалые, ведь это закрытый комплекс с охраной, зоной отдыха и уборщицей.

Аренда жилья в ЖК Русановская Гавань.

Для справки

Лиса – это хищник, который может быть переносчиком бешенства. Эта вирусная болезнь смертельна для человека и домашних животных. Одним из признаков бешенства является нетипичное поведение животного, к которому можно отнести приближение хищника к людям. Именно поэтому лис и других диких животных на улице нельзя трогать.

Лиса

Выход лисы к ЖК может быть как признаком заболевания, так и обычным методом отыскать, чтоб съесть. Но несмотря на свой красивый вид, лиса — хищник, трогать ее опасно.

