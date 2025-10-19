Поруч грали діти: у Харкові на камеру потрапила хижа тварина (відео)

Цих хижаків все частіше зустрічають у містах

Диких звірів все частіше помічають в українських містах. Цього разу лисиця потрапила на камеру на стадіоні у Харкові.

Відповідне відео опублікував один із місцевих Telegram-каналів. Тварина побоювалася людей.

На кадрах видно, як лисиця пробралася під огорожею спортивного майданчика, але через шум і велику кількість уваги злякалася і вискочила назад.

На іншому ролику руда хижачка гуляє травою, при цьому дуже нагадуючи собаку. Випадок стався в одному із районів Харкова у темний час доби.

Варто зазначити, що лисиць останнім часом дуже часто бачать у великих українських містах. Особливо багато таких повідомлень та відео з Одеси та Львова.

В останньому обласному центрі лише у вересні повідомлялося про пушистиків у Шевченківському районі, у парку Франка, на вулицях Коперника та Чорновола.

Як виявилося, дикі тварини виявляють агресію. Принаймні одна з лисиць вкусила домашнього кота в районі Малоголосківської. Хижачка вчепилася за хвіст кішки.

Нагадаємо, при зустрічі з лисицею не слід робити різких рухів, кричати та лякати тварину, бо вона може відчути загрозу та атакувати. Слід уникати зорового контакту і спокійно віддалятися від лисиці, задкуючи.