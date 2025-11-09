"Зоряні війни" на Позняках. Курйозна битва в Києві розвеселила українців (відео)

Користувачі жартують про битву джедаїв

У мережі завірусилось кумедне відео з Києва. В одному з районів столиці місцеві влаштували "битву" на світлових мечах, що нагадала українцям "Зоряні війни".

Відео завірусилось в Instagram. Зауважимо, що коли саме стався дотепний курйоз невідомо.

На ролику видно, як в темний час двоє людей на Позняках біля житлових будинків влаштували "битву". Вони настільки вправно билися світловими мечами, що це нагадало мережі сцену з "Зоряних війн". Ефектності цій сцені додало й те, що відбулась "битва" під час відключень світла.

"Позняки, епізод IV: Темрява повертається. Двоє джедаїв захищають двір від ситхів та відключень світла", — пишуть місцеві канали.

У коментарях користувачі жартували, що скоро такі ж джедаї з'являться на Троєщині та в інших районах Києва. Хтось питав, як долучитись до клубу на Позняках. Чимало людей просто жартувало та писало, що це новий рівень перегляду "Зоряних воєн", кращий за віртуальну реальність або, що переможець отримує право зайняти дитячий майданчик.

